Экономика

16:54 23.02.2021

Кличко: Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР для получения кредита на новые вагоны метро

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Кличко: Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР для получения кредита на новые вагоны метро

Киевсовет предоставил местные гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для получения Киевом кредита на новые вагоны метро.

Поддержали такое решение 82 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы приняли решение о предоставлении местных гарантий Европейскому банку реконструкции и развития на приобретение новых вагонов метро. Банк выделил 50 млн евро на закупку Киевом вагонов", - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Планируется, что уже в пятницу город подпишет кредитный договор и в этом году заключит контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро. Город получит рассрочку платежа на 12 лет.

"Сегодняшнее решение позволит нам до конца марта завершить подготовку к подписанию пакета документов, что позволит столичному метрополитену начать процедуры закупки вагонов", - добавил мэр Киева.

В настоящее время парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года.

 

Теги: #киев #вагоны #метро #кличко #ебрр
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