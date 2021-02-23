Кличко: Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР для получения кредита на новые вагоны метро

Киевсовет предоставил местные гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для получения Киевом кредита на новые вагоны метро.

Поддержали такое решение 82 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы приняли решение о предоставлении местных гарантий Европейскому банку реконструкции и развития на приобретение новых вагонов метро. Банк выделил 50 млн евро на закупку Киевом вагонов", - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Планируется, что уже в пятницу город подпишет кредитный договор и в этом году заключит контракт на приобретение новых вагонов для столичного метро. Город получит рассрочку платежа на 12 лет.

"Сегодняшнее решение позволит нам до конца марта завершить подготовку к подписанию пакета документов, что позволит столичному метрополитену начать процедуры закупки вагонов", - добавил мэр Киева.

В настоящее время парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года.