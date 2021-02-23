Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на запрос от государственных органов и жалобы граждан предоставил письмо, которым разъяснил, что отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Крыма и Севастополя.

Согласно сообщению на сайте банка во вторник, регулятор также рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

Регулятор подчеркнул, что, согласно валютному законодательству, физлица и физлица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.