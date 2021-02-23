Экономика

15:57 23.02.2021

Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

1 мин читать
Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу.

В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited.

В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании.

Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 23.02.2021
Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

05:53 23.02.2021
Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

00:50 23.02.2021
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

19:49 22.02.2021
ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

19:24 22.02.2021
США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

19:10 22.02.2021
Санкции против РФ должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор Навальному - Боррель

Санкции против РФ должны коснуться тех, кто отвечает за арест, выдвижение обвинения и за приговор Навальному - Боррель

18:50 22.02.2021
Санкции в отношении сети "Спортмастер" введены на основании данных о работе в Крыму - СБУ

Санкции в отношении сети "Спортмастер" введены на основании данных о работе в Крыму - СБУ

11:28 22.02.2021
Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

10:24 22.02.2021
Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

Главы МИД Украины и Польши призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2"

07:52 22.02.2021
Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить строительный сезон полным ходом ближе к средине марта

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

ПОСЛЕДНЕЕ

Аналогичная "Большому строительству" программа для ж/д отрасли обеспечит ежегодный прирост ВВП не менее 2,5% - глава набсовета КВСЗ

Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

Главой НКЦБФР назначен внештатный советник ОП Магомедов вместо уволенного Хромаева

Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить строительный сезон полным ходом ближе к средине марта

"Укравтодор" в 2021г планирует перевести всю тендерную документацию в электронный формат и сертифицировать процесс закупок

"Укравтодор" в 2021г планирует восстановить 150 мостов

"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на дорогах - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА