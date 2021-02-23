Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

Представители швейцарской компании Stadler Rail AG, специализирующейся на производстве железнодорожного подвижного состава, во вторник посетили Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ) для изучения возможности размещения локализованного производства.

Согласно сообщению "Укрзализныци" во вторник, Stadler рассматривается украинским государственным ж/д оператором как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для анонсированного президентом Владимиром Зеленским проекта интеграции железной дороги с городской транспортной системой City Express.

По словам и.о. члена правления "Укрзализныци", директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, цитируемого в сообщении, "Укрзализныця" готова делиться с потенциальными инвесторами своим видением и планами реализации проекта и принимать решения, исходя из технико-экономического обоснования, экономического эффекта и степени локализации производства.

Как сообщалось, "Укрзализныця" рассчитывает запустить концессионный проект высокоскоростного движения в стране с помощью инвесторов из Китая, Кореи и Турции.

"Укрзализныця" с помощью проекта City Express хочет удвоить пассажиропоток на пригородных маршрутах в Киев.