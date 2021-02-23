Экономика

15:07 23.02.2021

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

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Компания DT World предложит Украине программу реформы таможенной службы – Офис президента

Компания DT World (ОАЭ) предложит украинской стороне дорожную карту работы по реформированию, модернизации украинской таможни, упрощению, ускорению и улучшению ее работы, сообщается на сайте Офиса президента Украины во вторник.

С соответствующим предложением выступил операционный директор компании Махмуд Аль Бастаки в ходе встречи в Офисе президента, посвященной реформированию украинской таможни.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко предложила сосредоточиться на разработке дорожной карты, чтобы подать ее на рассмотрение руководству.

Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что в Украине ключевой проблемой является не IT-разработки, где страна имеет огромный потенциал, а реинжиниринг процессов.

Операционный директор DT World предложил организовать соответствующую команду, которая изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и после этого предложит дорожную карту будущей работы. "Очень важным является вопрос законодательства, реинжиниринга процессов и создания соответствующей электронной системы, так как без оценки механизма рисков это не будет", - рассказал Махмуд Аль Бастаки.

Руководитель DT World отметил, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира и предлагает решения, которые помогают реформировать и модернизировать таможню, позволяют улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех транзакций, повысить уровень доходов, ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров.

"Результатом внедрения подходов и решений, которые мы предлагаем, будет увеличение объемов торговли и роста национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы", - подчеркнул он.

По словам Махмуда Аль Бастаки, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь во внедрении новых подходов, что не потребует от государства капитальных инвестиций.

Как отмечается в сообщении, компания DT World принадлежит одному из крупнейших портовых операторов мира DP World и специализируется на решениях и услугах по содействию торговле.

Во встрече также принимали участие министр финансов Сергей Марченко, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин и советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Теги: #таможня #оаэ #реформа
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