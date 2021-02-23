Крупнейшие дорожные подрядчики Украины намерены запустить строительный сезон полным ходом ближе к средине марта

Дорожно-строительные компании "Автомагистраль – Юг", "Автострада" и Onur Group, которые являются одними из крупнейших на украинском рынке, при благоприятных погодных условиях намерены ближе к средине марта начать масштабные ремонтно-строительные работы.

Об этом представители указанных компаний сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.

Как сообщил гендиректор "Автомагистраль – Юг" Николай Тимофеев, со 2-3 января уже вышли на работу мостовые подразделения компании, работа которых не зависит от погодных условий.

"Полагаю, примерно в первой декаде марта, если не будет низких температур, начнется массовый выход на автодороги общего пользования. Организационно мы готовы, материалы заготовлены, заводы готовы запускаться", - сказал он.

Заместитель гендиректора группы компаний "Автострада" Дмитрий Троекуров отметил, что активно на отдельных участках дорог при благоприятных погодных условиях компания начнет работать примерно с 15 марта.

Замкоординатора Onur Group Ukraine Александр Добоня в свою очередь рассказа об аналогичных планах вывести с 15 марта на рабочие места почти всех сотрудников. По его прогнозам, полным ходом дорожные работы уже будут идти в конце марта - начале апреля.

Говоря о проведенных в 2020 году Государственным агентством автомобильных дорог Украины тендерах, представители всех трех компаний отметили, что в связи с внедрением новых методологических правил закупки количество участников в прошедшем году только увеличилось. Это позволило структурировать рынок и обезопасить от неблагоприятных компаний.

"Нам в 2020 году стало проще. Мы перестали соревноваться на объекте за миллиард с компанией, которая может сделать физически только 10 млн. Сейчас мы соревнуемся с равными", - отметил замглавы "Автострады".

Кроме того, по его словам, в 2020 году улучшилась ситуация с тендерными "троллями".