"Укрпошта" в 2021г оцифрует 100% услуг - Криклий
Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" в 2021 году планирует оцифровать 100% услуг.
"Перед "Укрпоштой" стоит амбициозное задание - на протяжении этого года сделать 100% цифровизации услуг", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" во вторник.
По словам Криклия, это будет реализовано благодаря поддержке международных партнеров Украины и почти 2 тыс. мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки и будут задействованы в системе электронной коммерции.
Согласно презентации Криклия, в этом году также планируется начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и 10 сортировочных депо.