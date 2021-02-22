Украина заинтересована в скорейших гарантиях сотрудничества по программе с МВФ – министр финансов

Украина в настоящее время имеет достаточный запас финансовой прочности для ведения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о первом пересмотре программы stand-by и получении второго ее транша, однако заинтересована в скорейшем успешном их завершении, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы можем спокойно вести переговоры на данный момент. Но сказать, что так может быть постоянно, я не могу. Все равно, и чем скорее, тем лучше, нам нужно загарантировать себя в программе, выполнить обязательства, которые есть, и получить транши", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина30" в Киеве в понедельник.

"Для нас это принципиально. Потому, что речь идет не только об этом годе, но и о 2022-2023 годах, которые у нас также достаточно напряженные", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что текущая ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) устраивает Минфин.

"Потому, что инвесторы нам верят. У нас четкая, понятная им логика действий. Мы не предлагаем им инструменты, которые не просчитаны, не делаем не просчитанных шагов, мы прогнозируемые, поэтому нам верят", – считает министр.

По его словам, ожидается восстановление экономики Украины, которое также позволяет ожидать прихода новых инвесторов как на рынок ОВГЗ, так и на рынок еврооблигаций.

Марченко указал, что Украина не может слишком долго обходиться без внешних заимствований, потому, что должна выполнять внешние долговые обязательства.

"И, желательно, привлекать более дешевые займы, чтобы мы имели возможность отдавать", – отметил министр.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос, когда Минфин планирует выпуск еврооблигаций.

"Как только мы разместим или будет анонсирование, вы об этом узнаете. Пока не о чем говорить", – сказал Марченко