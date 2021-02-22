Экономика

18:46 22.02.2021

На трассе Киев-Одесса уберут наземные переходы и почти все левые развороты - замглавы ЕБРР в Украине

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На трассе Киев-Одесса уберут наземные переходы и почти все левые развороты - замглавы ЕБРР в Украине

Проект реконструкции дороги международного значения М-05, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), предусматривает замену на трассе Киев-Одесса для безопасности движения наземных пешеходных переходов на подземные или надземные.

Как сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, также будет закрыт 21 из 23 левых разворотов, которые в настоящее время существуют на маршруте.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет министров Украины в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на EUR450 млн по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)". Средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Теги: #ебрр #дорога
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