Экономика

18:45 22.02.2021

Украина на 22 февраля экспортировала 31 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

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Украина на 22 февраля экспортировала 31 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Темпы экспорта из Украины зерновых и зернобобовых на уровне в 31 млн тонн по состоянию на 22 февраля соответствуют закрепленной в зерновом меморандуме динамике.

Об этом на встрече с агроассоциациями сообщил заместитель министра экономики, развития торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы (ГФС).

"По нашим расчетам при сохранении существующих темпов экспорта в текущем маркетинговом году мы выйдем на показатели, указанные в меморандуме. Сейчас пшеницы экспортировано 76,1% запланированного объема. Показатели экспорта по кукурузе - 55% запланированного, что соответствует сезонным тенденциям прошлого года", - прокомментировал замминистра.

Согласно данным ГФС, по состоянию на 22 февраля Украина экспортировала 13,3 млн тонн пшеницы, в числе которой продовольственная пшеница составила 8,9 млн тонн, а кукурузы на внешние рынки было поставлено 13,2 млн тонн.

Минэкономики также сообщило, что по данным Укргидрометцентра 92% озимых культур на начало зимы находились в хорошем состоянии, а увлажнение 80% засеянных площадей находится на достаточном уровне. Также сохранен достаточный ресурс влаги на весенний период.

Как сообщалось, 25 января Минэкономики и участники зернового рынка определили предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 маркетинговый год (МГ) в размере 24 млн тонн. Ранее в зерновом меморандуме на нынешний МГ, подписанном в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

Минэкономики также спрогнозировало в феврале 2021 года снижение объемов экспорта зерновых из Украины в 2020/21МГ до 45,4 млн тонн на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ, в частности, сокращение экспорта пшеницы на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн.

Теги: #зерновые #экспорт
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