Экономика

18:40 22.02.2021

Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

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Зеленский: Внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики

Внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства, в частности, инновационное развитие промышленности, "промышленных безвизов" с ЕС, создание новых рабочих мест и обновление соглашения об ассоциации с ЕС поможет развитию экономики в Украине, заявил президент Владимир Зеленский.

"Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели - это локомотив современной успешной украинской экономики", - подчеркнул Зеленский на совещании по вопросам развития экономики в понедельник.

Президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулирования развития бизнеса.

Кроме того, участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирования прозрачной конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.

В ходе совещания также обсуждались способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики.

"Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями", - отметил президент.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о работе над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, что поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы.

Теги: #развитие #экономика
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