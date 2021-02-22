ФГИ надеется провести аукцион по продаже ОПЗ во II пол.-2021 – глава Фонда

Фонд госимущества (ФГИ) Украины совместно с советником завершил три этапа подготовки к приватизации "Одесского припортового завода" (ОПЗ) из пяти, надеется провести продажу до конца года, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина"

"После того как Верховная Рада разморозила возможность продолжать работу, перешли к четвертому этапу. Очень надеемся, что во второй половине 2021 года произойдет этот аукцион", - сказал Сенниченко во время подписания меморандума о сотрудничестве ФГИ с Ukraineinvest в Киеве в понедельник.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры между НАК "Нафтогаз Украины" и задолжавшим ему более 2 млрд грн за газ ОПЗ. Фонд надеется достичь согласия, несмотря на взаимные суды.

Говоря об "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), которая должна открывать "большую приватизацию" в 2021 году, Сенниченко сказал, что аукцион по этому объекту все еже сдерживается запретом со стороны Верховной Рады.

"Правительство должно утвердить работу советника и ФГИ, стартовую цену и постприватизационные условия. Это будет стартовая цена в несколько миллиардов гривень. Постприватизационные условия мы сформулируем качественно - чтобы не ограничивать конкуренцию, но, с другой стороны, чтобы в порядке были социальные и экологические условия", - добавил глава Фонда.

При этом он отметил, что вся проведенная ФГИ в 2020 году работа станет неактуальной, если Верховная Рады не снимет запрет на аукционы "большой приватизации". По словам Сенниченко, в таком случае подготовленная совместно с Госгеонадрами и Минэкологии информация о предприятии и его запасах устареет, в дальнейшем придется заново привлекать советников и вести подготовку к приватизации за бюджетные деньги.

Глава Фонда напомнил, что подготовка продажи ОГХК велась в течение года при участии советника "BDO корпоративные финансы" с участием Baker&McKenzie.

Как сообщалось, ФГИ в плане приватизации-2021 задекларировал аукционы по продаже ОГХК, ОПЗ, единых имущественных комплексов ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель", если будет снят законодательный запрет на проведение аукционов по их продаже.