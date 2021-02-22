Экономика

18:10 22.02.2021

ЕБА призвала Кабмин отказаться от усложнения расчета средней зарплаты сотрудников

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ЕБА призвала Кабмин отказаться от усложнения расчета средней зарплаты сотрудников

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Кабинет министров отказаться от усложнения расчета средней заработной платы сотрудникам, как это предполагает обнародованное Министерством экономики разъяснение обновленного порядка начисления зарплаты.

"Принятый документ изменил именно формулу расчета средней зарплаты. По сообщениям компаний-членов ЕБА, данная формула стала значительно сложнее для бухгалтерии и компании оказались к этому не готовы", - указано в релизе ЕБА в понедельник.

Ассоциация напомнила, что указанный показатель используется для расчета оплаты отпускных, больничных, командировочных.

"Так, для понимания того, что именно было изменено, например, если работник уходит в отпуск с 1 июня, согласно действующему законодательству, за три рабочих дня до его начала ему должны начислить отпускные. В то же время, если компания выплачивает бонусы своим работникам, например, каждые полгода, то сумма отпускных должна быть перечислена и разница - доплачена", - указывает ЕБА.

Старая формула не предусматривала пересмотр суммы отпускных - их размер определялся на момент ухода в отпуск, а не через полгода после. А начисленные бонусы учитывались при расчете последующих отпусков, таким образом сотрудник ничего не терял, пояснили в ЕБА.

"Такая ситуация создает трудности для бизнеса в вопросах администрирования, ведь в компаниях, где работают десятки тысяч работников, ежемесячной корректировки требует около 3-4 тысяч выплат. Кроме того, в такой ситуации бизнесу невозможно рассчитать фонд заработной платы в год, ведь неизвестна сумма перерасчета (например, результативность работников и сумма бонусов)", - указали эксперты ассоциации.

В связи с этим ЕБА обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вернуть старую формулу расчета.

Теги: #еба #зарплата #кабмин
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