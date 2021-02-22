Жилье для инвесторов "Элита-Центра" могут предусмотреть в проекте Генплана Киева

Строительство жилья для пострадавших инвесторов "Элита-Центра" могут включить в проект Генерального плана столицы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Ранее мы уже предусмотрели механизм по предоставлению части жилья пострадавшим в жилых домах, которые строятся за средства крупных инвесторов через тендеры КП "Киевское инвестиционное агентство". Теперь наша задача – найти новые потенциальные участки для строительства новых таких объектов", – цитируется в пресс-релизе заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, есть возможность учесть в проекте Генплана два квартала площадью 27,25 га в районе ул.Милославской для жилищно-общественной застройки. Таким образом, планируется предложить инвесторам новую площадку для строительства жилья с выделением его части пострадавшим от "Элита-Центр".

"Все решения мы принимаем в сотрудничестве с обманутыми инвесторами", - подчеркнул Непоп.