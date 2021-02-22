Экономика

15:44 22.02.2021

Регулятор намерен в 2021г. почти в 1,5 раза увеличить расходы "ГарПока" на судебные процессы с ВИЭ-генерацией

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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует утвердить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительно 2,7 млн грн на обслуживание судебных процессов, что на 45% больше расходов, запланированных в действующей смете.

Соответствующие изменения в смету "ГарПока" на 2021 год планируется принять на заседании регулятора 24 февраля.

В обосновании к проекту постановления регулятора отмечается, что такое решение планируется принять в связи с письмами ГП о наличии 130 судебных дел по искам производителей электроэнергии по зеленому тарифу о взыскании с него задолженности и штрафных санкций. В связи с этим предприятие в феврале 2021 года требует корректировки сметы в части увеличения затрат по статье "Судебный сбор и обслуживание судебных процессов", говорится в обосновании.

Таким образом, общая сумма средств, предусмотренных на сопровождение судебных споров в 2021 году, составит 8,7 млн грн, в том числе в феврале – 4,7 млн грн.

Вследствие этого затратная часть ГП на 2021 год увеличится до 266,02 млн грн.

Согласно обновленным данным "ГарПока" на 15 февраля, уровень оплат ВИЭ-генерации за 2020 год достиг 60%, а его долг перед ней снизился до 19,6 млрд грн. "ГарПок" указывает, что с 1 января по 15 февраля 2021 года за зеленую электроэнергию, произведенную в 2020 году, им было уплачено 7 млрд грн. Согласно сообщениям "ГарПока", кредитные средства НЭК "Укрэнерго" составили около 3,13 млрд грн и были перечислены двумя траншами – по 0,9 и 2,23 млрд грн.

В то же время Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook сообщала о том, что не все производители зеленой электроэнергии получили деньги в рамках траншей кредитных средств "Укрэнерго". Источники на рынке ВИЭ-генерации со своей стороны утверждали, что "ГарПок" придержал выплаты тем производителям, которые подали на него в суд. По мнению собеседников Энергореформы, "ГарПок" рассчитывал на то, что зеленые производители отзовут свои судебные иски в связи с активизацией оплат.

Теги: #гарпок
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