Dragon Capital может вложить $250-300 млн в инфраструктурные проекты в Украине в ближайшие годыDragon Capital может вложить $250-300 млн в инфраструктурные проекты в Украине в ближайшие годы

Генеральный директор инвестгруппы Dragon Capital, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала оценивает объем инвестиций группы в инфраструктурные проекты в ближайшие годы в $250-300 млн: речь, прежде всего, о проектах индустриальных парков в Киевской и Львовской областях.

"Уже в этом году мы начинаем реализацию проекта индустриально-складского парка Е40, размещенного на территории 49 га на Житомирской трассе в 20 км от Киева. Здесь будут построены около 200 тыс. кв. км недвижимости. Инвестиции около $130 млн", - сообщил Фиала на форуме "Украина30".

По его словам, в реализацию львовского проекта, который был выкуплен у CTP в конце прошлого года, будет инвестировано $100 млн. "Рядом появится новая окружная дорога, которая сделает этот проект на 23 га, еще более привлекательной для арендаторов", – отметил глава Dragon Capital.

Основной специализацией индустриальных парков от Dragon Capital на сегодня является логистика, добавил он. "Однако около трети площадей будет планироваться под производства. Речь о легкой, фармакологической, химической промышленности", - сказал Фиала агентству "Интерфакс-Украина".

Выступая на форуме, он указал, что в целом Украина может привлечь до $5 млрд под крупные инфраструктурные проекты за счет кредитов под госгарантии, еврооблигаций и подобных инструментов. "Интерес к таким крупным проекта, как у "Укравтодора", "Укрпошты" у инвесторов есть", - считает бизнесмен.