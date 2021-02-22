Экономика

12:37 22.02.2021

"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

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"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

Государственный концерн "Укроборонпром" и Пакистан заключили контракт на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

Как сообщается на сайте госконцерна в понедельник, это первой контракт "Укроборонпрома" с Пакистаном в текущем году. Заключение контракта состоялось в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в ОАЭ.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, обеспечивает высокое качество работ и продукции… Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В сообщении отмечается, что на IDEX-2021 украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.

 

Теги: #укроборонпром #пакистан
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