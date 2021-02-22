Экономика

12:19 22.02.2021

"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

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"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

Государственная программа "Большое строительство" в 2021 году предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию 500 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 95 школ, 70 детских садов и 80 спортивных объектов, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"На 2021 год наши планы более амбициозные - 500 объектов в целом. Мы увеличиваем объем инвестиций в социальную сферу", - рассказал Чернышов в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

В программу, в частности, включены строительство и реконструкция 20 культурных объектов, 35 больниц, 200 амбулаторий.

По словам министра, 150 приемных отделений больниц из 210 запланированных на 2020 год уже построены и оснащены современным оборудованием и будут открыты в ближайшее время.

Кроме того, на текущий год также запланированы 40 проектов, способствующих экономическому развитию, отметил Чернышов. Среди них 19 проектов нового строительства, 18 – реконструкции, три проекта капитального ремонта. На их реализацию предусмотрено 1,2 млрд грн.

"Реализация проектов экономического развития может привлечь в развитие региона по 5 грн на каждую инвестированную гривну. Все это даст необходимый толчок для исправления региональной диспропорции и развития украинских городов и сел", - отметил Чернышов.

 

Теги: #недвижимость #большое_строительство
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