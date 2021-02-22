Компании из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе и большого порта - Зеленский

Несколько компаний из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе, а также портовой инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Есть вопрос портов. Они (компании из ОАЭ – ИФ) профессионалы, они уже на нашем рынке. Мы говорим о большом проекте - строительстве большой марины в Одессе и большого отдельного порта. И одна из компаний, с которыми мы встречались, будут на этой неделе в Украине, и мы будем говорить именно о речном транспорте, в котором они профессионалы и готовы строить речные порты", - сообщил он.

По словам президента, эти вопросы он обсуждал с представителями больших компаний из ОАЭ в ходе встречи с бизнесом в рамках его поездки в ОАЭ.

Зеленский также подчеркнул, что речные перевозки - самые дешевые в Украине, при этом они могут быть доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

Как сообщалось, ОАЭ планируют увеличить товарооборот агропромышленной продукцией с Украиной в 10 раз и довести этот показатель до $2 млрд в год.