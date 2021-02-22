Экономика

11:48 22.02.2021

Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

1 мин читать
Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

 Количество транзакций по картам в терминалах государственного ПриватБанка (Киев) в январе 2021 года выросло в два раза - до 137 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (71,9 млрд грн), сообщили в пресс-службе банка в понедельник.

Согласно сообщению, объем таких транзакций в январе текущего года составил 28,8 млрд грн.

По данным банка, чаще всего в этот период период украинцы оплачивали карточками покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах (55% от общего объема оплат) в аптеках (7%), в магазинах косметики и товаров для красоты (6,2%), а также в магазинах электроники и бытовой техники (6,1%).

Указывается, что в сети ПриватБанка на данный момент работает 241 тыс POS-терминалов, 90% из которых принимают бесконтактные платежи картами или смартфонами. 

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2021 года по размеру общих активов занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #приватбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 19.02.2021
Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

12:20 19.02.2021
ПриватБанк требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения дела о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения дела о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

11:40 18.02.2021
ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

11:11 18.02.2021
Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

20:25 16.02.2021
Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

16:45 16.02.2021
Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

12:03 16.02.2021
Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

17:03 12.02.2021
Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

10:27 12.02.2021
Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

20:20 11.02.2021
В Украине нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций и продолжить расследование махинаций с Приватбанком – Боррель

В Украине нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций и продолжить расследование махинаций с Приватбанком – Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

Зеленский заявляет о ряде разногласий с МВФ по вопросу Высшего совета правосудия и КС

Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году - Зеленский

"Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию пошлины на лом еще на 5 лет

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

ПОСЛЕДНЕЕ

Hundai готова передать Украине технологии для локализации высокотехнологического производства

"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

ОП рассчитывает увеличить рынок международных авиаперевозок в Украине к 2025г до 25 млн пассажиров в год

Hundai выделит Украине $2 млн на разработку пре-ТЭО строительства евроколеи - Криклий

Мининфраструктуры в 2021 начнет строительство евроколеи на участке Киев-Львов-госграница

"Большое строительство"-2021 предусматривает строительство и реконструкцию 500 объектов социнфраструктуры и 40 проектов экономразвития

Компании из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе и большого порта - Зеленский

Офис президента рассчитывает на запуск государственной авиакомпании в 2021 г.

В Украине будет построена мощная система индустриальных парков – Зеленский

Зеленский заявил о цели государства отремонтировать 6,5 тыс. км дорог до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА