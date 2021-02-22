Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

Количество транзакций по картам в терминалах государственного ПриватБанка (Киев) в январе 2021 года выросло в два раза - до 137 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (71,9 млрд грн), сообщили в пресс-службе банка в понедельник.

Согласно сообщению, объем таких транзакций в январе текущего года составил 28,8 млрд грн.

По данным банка, чаще всего в этот период период украинцы оплачивали карточками покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах (55% от общего объема оплат) в аптеках (7%), в магазинах косметики и товаров для красоты (6,2%), а также в магазинах электроники и бытовой техники (6,1%).

Указывается, что в сети ПриватБанка на данный момент работает 241 тыс POS-терминалов, 90% из которых принимают бесконтактные платежи картами или смартфонами.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2021 года по размеру общих активов занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.