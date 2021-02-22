Экономика

11:25 22.02.2021

Украина за пару лет построит новый международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый аэропорт на Донбассе

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Украина за пару лет построит новый международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый аэропорт на Донбассе

Украина планирует построить новый аэропорт на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (на Закарпатье - ИФ). И второе - (аэропорт - ИФ) на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - заявил он.

По словам Зеленского, на Донбассе планируется построить новый аэропорт именно для гражданской авиации.

"Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

 

Теги: #строительство #аэропорты
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