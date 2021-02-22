Экономика

10:33 22.02.2021

Транзит газа через Украину упал до минимума за год на фоне сильной оттепели в Европе и морозов в России

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Транзит газа через Украину упал до минимума за год на фоне сильной оттепели в Европе и морозов в России

Транзит российского природного газа через Украину испытал падение до минимума за последние 12 месяцев на фоне рекордной оттепели в Европе.

После морозного фронта "Зверь с Востока 2" Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. С начала прошлой недели температура растет, и в среду на наступившей неделе ожидается скачок температуры до почти летнего уровня. Жара в Европе играет на руку "Газпрому", так как в эти же дни в Сибири, на Урале и в Поволжье стоят суровые морозы, увеличивающие потребление газа внутри России.

За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки. Затем началось поступательное снижение объемов: 95 млн кубометров 17 февраля, потом два дня транзит был на уровне 88-87 млн куб. м, а за газовые сутки 20 февраля прокачка упала до 67 млн куб. м (номинация на прокачку на понедельник предусматривает дальнейшее снижение объема).

Этот объем является минимальным за последний год. Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года, когда товарные потоки (в преддверии завершения старого транзитного контракта и тяжелых переговоров по заключению нового) были настроены на худший сценарий с прекращением транзита.

При этом на февраль у "Газпрома" на долгосрочной и краткосрочной основе законтрактован транзит на 124,2 млн куб. м (110 млн куб. м в сутки - долгосрочное бронирование и 14,2 млн куб. м в сутки - бронирование на месячной основе).

Поведение транзитных потоков показывает, что сейчас приоритетом для газовиков является расход запасов газа из подземных хранилищ. "Газпром" именно 20 февраля резко увеличил расход газа из хранилищ в Германии.

Теги: #газ #транзит
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