Экономика

09:40 22.02.2021

В Украине утвердили требования к содержанию с/х животных

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В Украине утвердили требования к содержанию с/х животных

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Министерства экономики об утверждении минимально допустимых требований к благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания, сообщило ведомство на сайте.

"Этот документ является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции. В украинское законодательство будут имплементированы требования пяти актов права ЕС", - отметил замминистра экономики Украины Сергей Глущенко.

По его словам, в ЕС законодательно регулируется благополучие с/х животных во время содержания, транспортировки и забоя животных. Глущенко сообщил, что после имплементации европейских правил содержания животных, Украина будет разрабатывать правила в двух оставшихся сферах.

Документ регламентирует минимальные площади для содержания различных видов сельхозживотных, устанавливает нормы их осмотра, ветеринарного обслуживания, обеспечения питьевой водой и кормом, устанавливает требования к помещениям и безопасности материалов, в которых содержатся животные.

По данным Минэкономики, данные требования будут распространяться на все виды промышленных с/х животных. Приказ также устанавливает специальные (дополнительные) требования к благополучию свиней, телят, курей-несушек и бройлеров.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла закон (№3318) о ветеринарной медицине и благополучии животных, вводит риск-ориентированный подход к учету и контролю животноводческих мощностей для экспортно-импортной деятельности, и мощностей, деятельность которых создает повышенный риск распространения болезней животных.

Данные мощности будут подлежать процедуре утверждения, включающей предварительное их инспектирование. Менее рискованные животноводческие мощности будут подлежать государственной регистрации по явочному принципу без предварительного инспектирования.

Теги: #животные #сх #требования
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