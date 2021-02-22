Госналоговая в 2020 г. в 1,5 раза чаще штрафовала предпринимателей за нарушения относительно РРО - Opendatabot

Государственная налоговая служба Украины в 2020 году зафиксировала у предпринимателей 16,4 тыс. нарушений при работе с регистраторами расчетных операций (РРО) по сравнению с 9,9 тыс. нарушений за 2019 год, сообщил Opendatabot.

"Среди самых частых нарушений при работе с РРО - отсутствие кассового аппарата и невыдача чека покупателю", - указал Opendatabot.

Согласно его данным, на конец января 2021 года 55,6 тыс. предпринимателей использовали так называемый РРО в смартфоне для выписки чеков покупателям.

Как отмечается в сообщении, общее количество проверок налоговой в 2020 году осталось на уровне предыдущего года - 16,5 тыс. проверок по сравнению с 16,3 тыс. в 2019-м.