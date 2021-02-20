Кулеба: РФ продолжает "выбрасывать миллиарды" на строительство "Северного потока-2"

Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность, но РФ продолжает "выбрасывать миллиарды", доказывая, что речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства, заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба на своей странице в Twitter в субботу.