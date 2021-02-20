Экономика

14:58 20.02.2021

Великобритания выделит Херсонской области £168 тыс. на проект по улучшению жизни крымчан

1 мин читать
Великобритания выделит Херсонской области £168 тыс. на проект по улучшению жизни крымчан

Великобритания будет оставаться на передовой международных усилий для прекращения незаконного контроля со стороны России над Крымским полуостровом и объявляет о новом проекте для улучшения жизни украинцев в Крыму.

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной в противодействии незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать поддерживать тех, на чью жизнь повлияла необоснованная агрессия России. Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, препятствуя доступу международных наблюдателей в Крыму. Но мы будем тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности", - приводит слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба пресс-служба правительства.

Так, в седьмую годовщину временной оккупации АРК Великобритания объявила о выделении финансирования под новый проект, направленный на улучшение доступа к важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму.

Отмечается, что вклад Великобритании в этот проект составит £168 тыс., что "будет способствовать местной власти соседней Херсонской области в оказании помощи тем, кому трудно добраться больниц или подать документы для получения украинских паспортов".

Также Великобритания призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных в Крыму и на территории РФ.

Помимо прочего Великобритания приветствует "Крымскую платформу", которая консолидирует усилия международного сообщества по возвращению Крыма под контроль Украины.

Теги: #великобритания #помощь #украина #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 20.02.2021
США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

08:40 20.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:24 20.02.2021
В Украине за сутки 6295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4539 человек – Степанов

В Украине за сутки 6295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4539 человек – Степанов

07:47 20.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

07:10 20.02.2021
Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

07:03 20.02.2021
Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

05:01 20.02.2021
Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

02:03 20.02.2021
С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

23:02 19.02.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию пошлины на лом еще на 5 лет

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

Премьер призывает депутатов разблокировать работу Минэнерго и выплату зарплат в энергосекторе

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

"Нафтогаз" за 5 лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%

ПОСЛЕДНЕЕ

Газпром резко снижает транзит через Украину - уже на 1/4 к уровню начала февраля

Большинство CFO компаний США не планируют держать биткойн в качестве корпоративного актива - Gartner

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

Нефть сократила потери и может завершить неделю в "плюсе", Brent - $63,82 за баррель

"Укрметаллургпром" выступает за пролонгацию пошлины на лом еще на 5 лет

Биткойн продолжает бить рекорды, капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн

Началось строительство нового аэродрома в Днепре

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК Art House корпорации "Укрбуд"

ПриватБанк требует отвода двух членов научно-консультативного совета от рассмотрения дела о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА