Экономика

18:45 19.02.2021

Большинство CFO компаний США не планируют держать биткойн в качестве корпоративного актива - Gartner

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Большинство CFO компаний США не планируют держать биткойн в качестве корпоративного актива - Gartner

Лишь 5% финансовых директоров американских компаний, принимавших участие в опросе исследовательской компании Gartner в феврале 2021 года, сообщили, что планируют использовать биткойн в качестве корпоративного актива в текущем году.

Несмотря на продолжающийся рост популярности криптовалюты, исследование, в котором приняли участие 77 топ-менеджеров компаний, включая 50 CFO, показало, что 84% респондентов даже не планируют держать биткойн в качестве актива компании.

"Восемьдесят четыре процента респондентов сказали, что волатильность биткойна представляет собой финансовый риск", - сказал директор по исследованиям практики Gartner Finance Александр Бент.

"Было бы крайне трудно минимизировать последствия такого рода ценовых колебаний, какие демонстрирует криптовалюта в последние пять лет", - отметил он.

Волатильность является для респондентов главным поводом для беспокойства, однако они также отметили такие факторы, как бегство от риска, медленная адаптация криптовалюты в качестве принимаемой формы платежа, опасения, связанные с нормами регулирования, и отсутствие экспертизы в сфере криптовалютного рынка.

"Есть много неразрешенных вопросов, когда дело касается использования биткойна в качестве актива компании", - сказал Бент.

При этом 71% опрошенных сообщили, что одной из главных вещей, которую они бы хотели знать, является вопрос о том, что делать с биткойном. 68% отметили, что хотят получить больше сведений о криптовалюте от регуляторов и лучше понимать риски, связанные с ее использованием.

Исследование также показало, что 5% респондентов планируют начать держать биткойн в 2021 году, 1% сообщил, что планируют приобрести криптовалюту в 2022-2023 годах, еще 9% сообщили, что начнут держать ее в 2024 году или позднее.

Теги: #биткойн #gartner
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