"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

АО "Укрзализныця" (УЗ), согласно оптимистическому прогнозу, в мае-июне 2021 года намерена завершить процесс возвращения своих сотрудников с 4-дневной на 5-дневную рабочую неделю, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков.

По его словам, к настоящему времени в режиме "четырехдневки" находятся еще около 13% сотрудников, или порядка 30 тыс. человек, однако все они не задействованы в процессах перевозки.

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме", - рассказал он.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.