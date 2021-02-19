Нефть сократила потери и может завершить неделю в "плюсе", Brent - $63,82 за баррель

Цены на нефть эталонных марок отыграли часть потерь в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю ростом.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:07 кск составляет $63,82 за баррель, что на $0,11 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,13 за баррель, что на $0,39 (0,64%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.

По итогам недели нефть WTI может продемонстрировать рост на 0,2%, отмечает MarketWatch. Brent с начала недели прибавила 1,4%.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil Corp., Devon Energy Corp. и Verdun Oil Co. начали получать электроэнергию из местной сети или использовать генераторы, чтобы возобновить добычу на сланцевом месторождении Eagle Ford, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, чтобы бОльшая часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Помимо этого, по словам аналитика Fat Prophets Дэвида Леннокса, которого цитирует S&P Global Platts, "трейдеры стремятся фиксировать прибыль перед выходными, что приводит к снижению цен".

Давление на рынок также оказывают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, приводит издание слова Артема Абрамова, который возглавляет отдел сланцевой нефти в Rystad Energy.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.