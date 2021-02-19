"Укрпошта" перенесла дату выпуска марок, посвященных ВСУ, с 23 февраля на 14 марта

"Укрпошта" сообщила о переносе даты введения в обращение почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" с 23 февраля на 14 марта 2021 года.

"Укрпошта планировала ввести в обращение марки… 23.02.2021. Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок на 14 марта - День украинского добровольца", - сообщается на сайте "Укрпошты" в пятницу.

В сообщении отмечается, что за время российской оккупации было выпущено более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых "Слава Украине!" (получила первую премию на международной выставке в Мадриде), "Передовая", "Они выстояли! Не выдержал бетон" и многие другие.

"Завтра "Укрпошта" выпускает марку "Орден Героев небесной сотни" и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Министерстве обороны Украины называли откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную "Укрпоштой" для презентации и погашения почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам ВСУ. В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский пояснил, что назначил запуск марки на 23 февраля специально и огласил открытое голосование о том, стоит ли его переносить, и пообещав принять решение до вечера 18 февраля.