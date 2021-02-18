Экономика

19:05 18.02.2021

Витренко допускает компенсацию "зеленого" тарифа за счет увеличения налога на выбросы СО2

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Витренко допускает компенсацию "зеленого" тарифа за счет увеличения налога на выбросы СО2

Министерство энергетики в долгосрочной перспективе рассматривает увеличение налога на выбросы СО2 и использование этих средств для компенсации разницы производителям "зеленой" электроэнергии, сообщило министерство на сайте в четверг после встречи с представителями ВИЭ-генерации.

"Это будет справедливо: кто загрязняет окружающую среду и негативно влияет на изменение климата, тот платит. Те, кто делает условия жизни лучше, окружающую среду – чище, получают определенную компенсацию", – приводятся в сообщении слова врио главы министерства Юрия Витренко.

В сообщении также отмечается, что врио главы Минэнерго призвал представителей ВИЭ-генерации участвовать в разработке дорожной карты, которая бы позволила найти пути решения накопленных в отрасли проблем и реализации долгосрочных перспектив развития ВИЭ. Он также подтвердил, что в качестве оперативного решения вопроса с накопленным перед зеленой генерацией долгом рассматривается выпуск зеленых облигаций.

Теги: #электроэнергия #виэ #энергетика
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