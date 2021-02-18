Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

Государственный Ощадбанк (Киев) и международная агрохимическая компания "Сингента" в рамках совместной партнерской программы предлагают агропроизводителям кредит до 28 млн грн.

Согласно сообщению, кредиты предоставляются на закупку семян полевых и овощных культур, а также средств защиты растений производства компании "Сингента".

В первые шесть месяцев финансирование предоставляется по процентной ставке от 0,01% годовых, без комиссий за выдачу и досрочное погашение.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере семеноводства и производства средств защиты растений. В компании работает свыше 26 тыс. сотрудников более чем в 90 стран мира, производственные и исследовательские предприятия расположены в Швейцарии, Великобритании, США, Китае и Индии.