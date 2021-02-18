Экономика

16:43 18.02.2021

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

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Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с членами правительства и международными партнерами проект меморандума о создании рынка капиталов в Украине.

"Меморандум должен удовлетворить всех подписантов. Для меня важен результат и корректный процесс привлечения партнеров. Документ должен засвидетельствовать намерения сторон, дать нам возможность начать работать над дорожной картой и двигаться вперед", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

В свою очередь, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев во время встречи отметил, что текст меморандума согласован, остается дискуссия по одному вопросу. По его словам, все конструктивные предложения сторон были учтены, и Меморандум практически готов к подписанию.

Со своей стороны директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси отметил, что стороны достигли большого прогресса в разработке концепции создания рынка капиталов, и USAID готов работать совместно, чтобы превратить ее в реальность. Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров.

Кроме того, Гаусси подчеркнул, что USAID, в знак приверженности к воплощению идеи в жизнь, даст распоряжение начать процесс закупки и процесс технико-экономического обоснования проекта, чтобы двигаться вперед.

 

Теги: #шмыгаль #капитал #меморандум
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