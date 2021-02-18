"Метинвест" в 2021 году может увеличить капитальные затраты на 20-30%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", может увеличить капитальные затраты до $800-850 млн в 2021 году, что на 20-30% превысит аналогичный показатель 2020 года ($663 млн).

Как сообщается в бюллетене инвесткомпании Concorde Capital, такой прогноз озвучил директор по корпоративным финансам и казначейству "Метинвеста" Александр Любарев в ходе онлайн-конференции (conference call) с инвесторами 16 февраля, по итогам финотчета компании за 2020 год.

В пресс-службе "Метинвеста" агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили такие планы компании.

В свою очередь в ходе общения с инвесторами директор по продажам "Метинвеста" Дмитрия Николаенко констатировал, что рынки стали и железной руды сейчас выглядят перегретыми, и в 2021 году цены могут упасть, но падение может быть умеренным. При этом он отметил, что кампании вакцинации против коронавируса по всему миру являются поводом для оптимизма в отношении рынков.

По словам Любарева, "Метинвест" может выплачивать дивиденды своим акционерам за счет денежных средств, оставшихся после финансирования его приоритетных задач, главными из которых являются капитальные затраты и обслуживание долга. По его данным, совокупные дивидендные выплаты "Метинвеста" будут ниже $400 млн до тех пор, пока компания не опубликует результаты за первое полугодие 2021 года. "Метинвест" также хочет поддерживать минимальный остаток денежных средств на уровне не менее $200 млн, который, возможно, будет выше в текущих рыночных условиях с высокими ценами.

"Метинвест" планирует увеличить свою долю в Покровском угольном бизнесе до 50,01% с текущих 24,77% к концу 2021 года, сказал Любарев, добавив, что превышение порога в 50% заставит "Метинвест" начать консолидацию активов, составляющих Покровский угольный бизнес, в качестве дочерних компаний. Консолидация добавит к балансу "Метинвеста" $500 млн долга и увеличит его EBITDA не менее чем на $120 млн в год при низких ценах на уголь (и потенциально более $200 млн в год при высоких ценах на уголь). Также есть потенциал для дальнейшего увеличения EBITDA, если Покровский угольный бизнес увеличит объемы добычи до 4 млн тонн концентрата в год и более.

По словам Любарева, "Метинвест" может также засчитать выплату в размере $77 млн в 2020 году в качестве гарантии будущих платежей за корпоративные права в Покровском угольном бизнесе.

Аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун отметил, что "Метинвест" может существенно увеличить дивидендные выплаты в 2021 году по сравнению со $100 млн в 2020 году, если цены на его продукцию будут оставаться высокими в течение года. Это связано с тем, что ожидаемое увеличение оттока денежных средств по сравнению с предыдущим годом (увеличение капатрат на $150-200 млн и оплата 25,33% доли в Покровском угольном бизнесе) может быть более чем компенсировано увеличением операционного притока денежных средств из-за благоприятных условий на мировых рынках.

При этом аналитик указал на тот факт, что денежная масса "Метинвеста" на начало 2021 года, составляющая $826 млн, примерно на $0,5-0,6 млрд превышает его минимальные потребности в денежных средствах, и это еще одна причина ожидать увеличения дивидендных выплат в 2021 году.

"Мы также напоминаем инвесторам, что годовая EBITDA Покровского угольного бизнеса может быть ближе к $100 млн, чем к $200 млн, даже при высоких ценах на уголь. Это связано с тем, что, по нашим оценкам, ЧАО "Донецксталь", которое может не входить в число активов Покровского угольного бизнеса по определению "Метинвеста", получает половину или более прибыли за счет покупки сырого угля и обогащения его по толлинговой схеме", - уточняет Хорошун.

Тем не менее, аналитик согласен с представителями "Метинвеста" в том, что Покровский угольный бизнес, даже без "Донецкстали", может увеличить EBITDA, если продолжит наращивать объемы добычи (в 2020г был рост на 23%, до 6,13 млн тонн сырого угля или около 3,5 млн тонн угольного концентрата).

Как сообщалось, "Метинвест" в 2020г планово снизил капинвестиции на 37% по сравнению с 2019 годом - до $663 млн. На металлургический сегмент пришлось 50% капинвестиций (49% в 2019-м), на горнодобывающий сегмент – 47% (48%)", - констатируется в документе. Экологические инвестиции в 2020 году составили $204 млн, что на 32% выше по сравнению с предыдущим годом.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".