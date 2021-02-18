Количество покупателей на очередном аукционе "ГарПока" на март снизилось почти вдвое, упала цена э/э базовой нагрузки

ГП "Гарантированный покупатель" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) в четверг реализовало 131,057 тыс МВт-ч "зеленой" электроэнергии на март по цене от 1449,04 грн/МВт-ч до 1626,6 грн/МВт-ч. (здесь и далее без НДС), свидетельствуют данные на сайте биржи.

Таким образом, цена продажи ресурса базовой нагрузки, который продан дешевле всего – по 1449,04 грн/МВт-ч, почти на 31 грн/МВт-ч меньше цены, сложившейся на первом аукционе на март от 11 февраля и составившей 1479,9 грн/МВт-ч.

Согласно биржевому бюллетеню, всего проданы 57,24 тыс. МВт-ч, объем реализации – 78,6 млн грн.

Самая высокая цена, как и на первом аукционе, сложилась на дневную электроэнергию с поставкой с 8:00-18:00 – 33,4 тыс. МВт-ч реализованы по средневзвешенной цене 1626,6 грн/МВт-ч на общую сумму 54,35 млн грн. В то же время, это почти на 7 грн/МВт-ч ниже предыдущей (1633,5 грн/МВт-ч).

Электроэнергия с поставкой 9:00-17:00 в объеме 13,95 тыс. МВт-ч продана по 1612,8 грн/МВт-ч (всего на 22,49 млн грн), и ее цена на 2,2 грн/МВт-ч ниже сложившейся на предыдущем аукционе.

21,7 тыс. МВт-ч с поставкой 10:00-16:00 реализованы по 1562,69 грн/МВт-ч на сумму 33,9 млн грн, что практически отвечает цене продажи аналогичного ресурса на аукционе 11 февраля.

Вместе с тем 7,75 тыс. МВт-ч с поставкой 11:00-15:00 реализованы по цене 1561,72 грн/МВт-ч на общую суммы 12,1 млн грн, и ее цена почти на 15 грн/МВт-ч выше цены предыдущего аукциона (1546,8 грн/МВт-ч).

Покупателями ресурса стали на этот раз 12 компаний, часть из которых приобретала э/э на первом аукционе "ГарПока" на март, состоявшемся 11 февраля: НЭК "Укрэнерго", "Укр Газ Ресурс, "Д.Трейдинг", "Юг Энерго Сбыт", "Овис Трейд", "Стелла Энерджи", "АС".

Кроме того, зеленую электроэнергию приобрели ООО "Вито Энерджи", "ЭТГ", "Николаевская энергоснабжающая компания", "Автобансервис", "Павер Инжиниринг".

Как сообщалось, на первом аукционе по продаже ресурса на март был реализован приблизительно такой же объем – 137,5 тыс МВт-ч "зеленой" электроэнергии.

Покупателями ресурса тогда стали 20 компаний: ЧАО "Полтавский ГОК", НЭК "Укрэнерго", ГП "Энергосбыт", КП "Кривбассводоканал", а также ООО "Де Трейдинг, "Укр Газ Ресурс, "Д.Трейдинг", "Юг Энерго Сбыт", "Энерго Сбыт Транс", "Черкассыэнергосбыт", "Мартин Трейд", "Овис Трейд", "Эрнеринг", "Стелла Энерджи", "АС", "Экотехноинвест", "Йе Энергия", "Энергопоставщик".