Рада приняла в 1-м чтении законопроект с новой формулой растаможивания авто на иностранных номерах

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4643-д с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает новую формулу для растаможивания автомобилей на иностранных номерах, ввезенных до 2021 года.

Соответствующий документ поддержали 259 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия новая формула будет действительной на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу.

При этом законопроект предлагает установить, что льготные правила не будут распространяться на автотранспорт, который не отвечает экологическим нормам "Евро-2", и авто с происхождением из страны-агрессора или временно оккупированных территорий.

Народные депутаты также поддержали законопроект с поправками в Таможенный кодекс о временном упрощении оформления таких автомобилей (№4644-д) - "за" 293 голоса.