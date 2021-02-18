Экономика

14:17 18.02.2021

Послы стран G7 приветствовали обязательство Украины по реформированию ВСП и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ

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Послы стран G7 приветствовали обязательство Украины по реформированию ВСП и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры, включая по реформированию Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в четверг.

Послы подчеркнули, что выполнение этих обязательств, а также позитивных планов в отношении земельной реформы и финансирования перехода к эколого-ориентированной экономике, будут содействовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.

 

Теги: #g7 #экономика
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