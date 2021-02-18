Экономика

13:56 18.02.2021

ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

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ЕБА предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) предлагает во время карантина разрешить продажу электротоваров для уборки и дезинфекции помещений или территорий, а также опасается злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

"Так, постановление запрещает работу бизнеса, который обслуживает посетителей без средств индивидуальной защиты (защитных масок или респираторов), которые прикрывают нос и рот", - указала ЕБА в релизе в четверг.

"То есть, исходя из формулировки, если бизнес обслуживает клиента без маски, ему угрожает не штраф, а закрытие, что может быть основанием для злоупотреблений со стороны контролирующих органов", - пояснили в ассоциации.

По мнению ее экспертов, правительству следует уточнить данную формулировку в постановлении №1236 или убрать это положение из документа.

Помимо этого, обнародованное постановление о карантинных ограничениях устанавливает ограничение или запрет на проведение массовых (развлекательных, спортивных, рекламных и других) мер, помимо проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мер Украины.

"В то же время, ограничивается работа выставочных центров. Но такие бизнесы имеют значительную налоговую нагрузку по налогу на землю, при этом в период длительных карантинных мер они лишены возможности вести хозяйственно-экономическую деятельность", - указала ЕБА.

По мнению ассоциации, что целесообразным было бы разрешить проведение массовых мероприятий в помещениях выставочных центров при соблюдении всех санитарных норм.

В то же время ЕБА отметила, что правительство прислушалось ко многим предложениям бизнеса в отношении карантинных ограничений, которые вводятся в Украине с 24 февраля.

Теги: #карантин #еба
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