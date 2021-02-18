Экономика

13:04 18.02.2021

АМКУ РАЗРЕШИЛ "СИЛЬПО" КУПИТЬ СЕТЬ "ФУРШЕТ", "СИЛЬПО" ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ СУПЕРМАКЕТОВ

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АМКУ РАЗРЕШИЛ "СИЛЬПО" КУПИТЬ СЕТЬ "ФУРШЕТ", "СИЛЬПО" ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ СУПЕРМАКЕТОВ

АМКУ РАЗРЕШИЛ "СИЛЬПО" КУПИТЬ СЕТЬ "ФУРШЕТ", "СИЛЬПО" ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ СУПЕРМАКЕТОВ

Теги: #фуршет #сильпо #амку
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Интерфакс-Украина
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