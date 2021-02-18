Заключение "промышленного безвиза" сначала коснется только трех секторов промышленности - Минэкономики

Заключение "промышленного безвиза" коснется сначала трех секторов промышленной продукции: низковольтного электрического оборудования, оборудования электромагнитной совместимости и машин, однако при успешной реализации распространится на остальные отрасли, сообщило Министерство экономики Украины.

"В настоящее время комплексный процесс заключения "промышленного безвиза" происходит по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрическое оборудование, оборудование электромагнитной совместимости и машины. Но сразу после успешного признания ЕС первых трех секторов, успешная практика будет распространена на все остальные виды промышленности", - указало министерство в релизе в четверг.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина ожидает существенного прогресса в переговорах в этом году в приближении к "промышленному безвизу".