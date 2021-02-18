Экономика

12:43 18.02.2021

Заключение "промышленного безвиза" сначала коснется только трех секторов промышленности - Минэкономики

1 мин читать
Заключение "промышленного безвиза" сначала коснется только трех секторов промышленности - Минэкономики

Заключение "промышленного безвиза" коснется сначала трех секторов промышленной продукции: низковольтного электрического оборудования, оборудования электромагнитной совместимости и машин, однако при успешной реализации распространится на остальные отрасли, сообщило Министерство экономики Украины.

"В настоящее время комплексный процесс заключения "промышленного безвиза" происходит по трем секторам промышленной продукции: низковольтное электрическое оборудование, оборудование электромагнитной совместимости и машины. Но сразу после успешного признания ЕС первых трех секторов, успешная практика будет распространена на все остальные виды промышленности", - указало министерство в релизе в четверг.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина ожидает существенного прогресса в переговорах в этом году в приближении к "промышленному безвизу".

Теги: #промышленный_безвиз
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

АМКУ РАЗРЕШИЛ "СИЛЬПО" КУПИТЬ СЕТЬ "ФУРШЕТ", "СИЛЬПО" ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ СУПЕРМАКЕТОВ

"Нафтогаз" за 5 лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%

Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть "Фуршет"

АМКУ РАЗРЕШИЛ "СИЛЬПО" КУПИТЬ СЕТЬ "ФУРШЕТ", "СИЛЬПО" ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ СУПЕРМАКЕТОВ

Dragon Capital намерен приобрести логистический комплекс Amtel под Киевом

"Эпицентр К" намерен приобрести львовский "Интербуд К"

"Нафтогаз" за 5 лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%

"Нафтогаз" в 2022 г. выйдет на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности

"Батькивщина" готова созвать внеочередное заседание Рады по поводу тарифов – Тимошенко

"Нафтогаз" намерен в 2021-2025 инвестировать в добычу $7,3 млрд, нарастить запасы в 1,8 раза

Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА