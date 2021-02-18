"Эпицентр К" намерен приобрести львовский "Интербуд К"

ООО "Эпицентр К" (Киев) намерен приобрести контроль над ООО "Интербуд К" (Львов), купив долю в уставном капитале этой компании, превышающую 50% голосов в ее высшем органе управления.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует рассмотреть предоставление разрешения на сделку в четверг, следует из его повестки дня.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Интербуд К" создано в декабре 2020 года и занимается предоставлением в аренду недвижимости. Учредителем компании указано ООО "КУА "Роял-Стандарт" в интересах ЗНВПИФ "Карпатбуд Инвест" (100%). Бенефициаром числится Андрей Дрибнюк.

Зарегистрированный капитал "Интербуд К" составляет 1,1 млн грн.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.