Экономика

11:44 18.02.2021

"Батькивщина" готова созвать внеочередное заседание Рады по поводу тарифов – Тимошенко

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"Батькивщина" готова созвать внеочередное заседание Рады по поводу тарифов – Тимошенко

Во время следующего согласительного совета в Верховной Раде фракция "Батькивщина" будет требовать включения в повестку дня всех "тарифных" законопроектов и определения специального дня, когда все они будут рассмотрены в сессионном зале, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

Она рассказала во время выступления в парламенте в четверг, что, в случае, если такая инициатива будет отклонена, то "Батькивщина" готова будет собирать 150 подписей за проведение внеочередного заседания Рады.

"Сегодня утром, до начала пленарного заседания, должно было состояться совещание, посвященное тарифным вопросам, однако оно было сорвано, так как лидеры фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" не явились. Но сорванные договоренности не остановят команду "Батькивщины", - отметила Тимошенко.

Народный депутат подчеркнула, что от проведения внеочередного заседания парламента представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности" уклониться "не смогут".

"От внеочередной сессии руководители двух фракций, которые саботировали сегодняшнее совещание, не уклонятся. У меня есть надежда, что наш законопроект №4680 будет иметь поддержку в зале, ведь он возвращает людям дешевый газ отечественной добычи, как это было до 2014 года. Он не только позволит снизить тарифы в три раза, но и прекратит коррупцию на рынке. Я верю, что мы наконец проголосуем за то, что нужно людям, а не большим коррупционным образованиям", - рассказала нардеп.

Она также сообщила, что пятницу, 19 февраля, соберутся члены Временной следственной комиссии, которые будут изучать коррупционную составляющую в тарифном вопросе.

"Или депутаты будут служить людям, или способствовать коррупции. Внеочередное заседание Верховной Рады покажет, кто есть кто в этом зале", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #газ #батькивщина #тарифы
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