Экономика

11:49 18.02.2021

"Нафтогаз" в 2022 г. выйдет на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности

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"Нафтогаз" в 2022 г. выйдет на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности

"Нафтогаз" намерен в 2022 году выйти на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности, сообщил директор дивизиона "Розничный бизнес" группы "Нафтогаз" Максим Рабинович.

"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – сказал он на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года в Киеве в четверг.

При этом он выразил надежду, что рынок электроэнергии "в ближайшее время станет свободным от ПСО", а также отметил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Помимо этого, Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.

Как сообщалось, глава правления НАК Андрей Коболев перед этим заявил, что в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка.

Теги: #нафтогаз #электроэнергия
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