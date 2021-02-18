"Нафтогаз" в 2022 г. выйдет на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности

"Нафтогаз" намерен в 2022 году выйти на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности, сообщил директор дивизиона "Розничный бизнес" группы "Нафтогаз" Максим Рабинович.

"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – сказал он на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года в Киеве в четверг.

При этом он выразил надежду, что рынок электроэнергии "в ближайшее время станет свободным от ПСО", а также отметил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Помимо этого, Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.

Как сообщалось, глава правления НАК Андрей Коболев перед этим заявил, что в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка.