Экономика

11:08 18.02.2021

"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

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"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

Группа "Нафтогаз" планирует вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Мы хотим увеличить компетенции в трейдинге, хотим вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики", - сказал он на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года в Киеве в четверг.

По словам Коболева, в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка.

"Нафтогаз" также намерен выходить на рынки электроэнергии и тепла.

Как сообщалось, летом 2020 года глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью агентству "Интерфакс-Украина" оценивал долю группы в промышленном сегменте поставки газа в 7%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

Теги: #планы #нафтогаз_украины
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