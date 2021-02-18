Экономика

10:39 18.02.2021

"Батькивщина" готова инициировать внеочередное заседание Рады для законопроектов о тарифах на газ для населения

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"Батькивщина" готова инициировать внеочередное заседание Рады для законопроектов о тарифах на газ для населения

Депутатская фракция "Батькивщина" готова инициировать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 2 марта, если в повестку дня не будут включены законопроекты о формировании тарифов на газ для населения, заявила глава фракции Юлия Тимошенко.

"Мы обсудили (во время консультаций глав фракций и руководства Верховной Рады в четверг - ИФ) целый ряд вопросов о том, что мы будем делать дальше. Первое, что будет сделано, - это на согласительном совете на следующей пленарной неделе (2 марта - ИФ) мы будем просить поставить на голосование вопрос о включении в повестку дня всех законопроектов, касающихся тарифного вопроса, чтобы определить, какой день мы посвятим исключительно тарифам. Если на согласительном совете не будет проголосовано за то, чтобы сделать один день пленарных заседаний посвященный тарифам, мы будем собирать 150 подписей и будем настаивать на том, чтобы провести внеочередное заседание в четверг следующей пленарной недели (4 марта - ИФ)", - отметила Тимошенко во время выступления с трибуны парламента в четверг.

Она также проинформировала, что на консультации глав фракций и руководства Верховной Рады по законопроектам, касающимся формирования тарифов на газ для населения, утром 18 февраля "не пришли лидеры двух фракций - от "Слуги народа" и от "Европейской солидарности", поэтому в итоге совещание было сорвано".

Теги: #газ #тимошенко #батькивщина #тарифы
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