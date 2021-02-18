Экономика

09:39 18.02.2021

Два члена совета директоров Boeing уйдут в отставку на фоне преобразований в компании

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Два члена совета директоров Boeing уйдут в отставку на фоне преобразований в компании

Два члена совета директоров американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, покинут совет на фоне продолжающихся преобразований в концерне из-за кризиса, вызванного катастрофами с участием лайнеров 737 MAX.

Компания сообщила, что совет директоров покинут Сьюзан Шваб и Артур Коллинз, они не будут выдвигаться на переизбрание на годовом собрании акционеров Boeing, которое пройдет 20 апреля. Авиаконцерн еще не объявил о назначении новых членов совета директоров.

Коллинз, который ранее возглавлял производителя медицинского оборудования Medtronic PLC (SPB: MDT), вошел в состав совета директоров Boeing в 2007 году. Шваб, бывший торговый представитель США, является членом совета директоров с 2010 года.

Вопрос об уходе Коллинза и Шваб рассматривался в течение последних недель, компания стремится назначить в совет директоров людей со свежими взглядами, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Четверо из 12 членов совета директоров Boeing вошли в него после катастроф.

Действия совета директоров находятся под пристальным вниманием инвесторов и американских властей после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. В прошлом году в совет директоров вошли два новых члена с опытом в сфере безопасности и инженерии. После аварий совет директоров также создал постоянный комитет по безопасности и разделил должности председателя и главного исполнительного директора.

После инцидентов, произошедших в октябре 2018 года и марте 2019 года, мировые регуляторы в сфере авиационной безопасности ввели запрет на эксплуатацию лайнеров 737 MAX, что заставило Boeing приостановить производство с целью исправить неполадки в системе контроля за полетом. Американские регуляторы разрешили MAX возобновить полеты в конце прошлого года.

Кризис, связанный с авиакатастрофами, который, по подсчетам компании, обойдется ей примерно в $20 млрд, усугубился из-за негативных последствий пандемии коронавируса для мировой авиаотрасли.

Boeing в конце января сообщил о рекордном убытке в 2020 году, в частности, из-за крупных списаний, связанных с программой дальнемагистральных самолетов 777X. Среди других факторов, негативно отразившихся на результатах Boeing, - пандемия COVID-19, в результате которой резко сократился спрос на авиаперевозки и, соответственно, на самолеты, а также действовавший в течение большей части прошлого года запрет на полеты 737 MAX.

Акционеры Boeing подали иск против бывших и нынешних членов совета директоров и топ-менеджеров компании, обвинив их в недостаточном контроле за действиями руководства после двух крушений 737 MAX и выявленных проблем с безопасностью самолетов. Компания пытается добиться прекращения разбирательства.

Теги: #набсовет #отставка #boeing
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