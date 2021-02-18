Экономика

00:42 18.02.2021

Регулятор определил контролером ОГТСУ бывшего помощника экс-нардепа Бельковой, работающей в операторе

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Регулятор определил контролером ОГТСУ бывшего помощника экс-нардепа Бельковой, работающей в операторе

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала кандидатуру Ирины Комариды на должность контролера Оператора газотранспортной системы.

"Согласовать кандидатуру Комариды Ирины Юрьевны на должность контролера ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", – говорится в постановлении Регулятора, принятом на его вечернем заседании в среду.

Помимо этого, комиссия утвердила условия договора между контролером и ОГТСУ.

Член комиссии Ольга Бабий в ходе заседания отметила: "Это революционное решение, наконец, мы выполнили все требования к сертификации ОГТСУ".

По ее словам, предложенная оператором ГТСУ кандидатура Комариды не имеет конфликта интересов с ним, отвечает требованиям законодательства, утверждена его Наблюдательным советом и прошла соответствующую проверку.

В обосновании к постановлению говорится, что контролер, в частности, отвечает за мониторинг выполнения программы соответствия ОГТСУ, разработку его ежегодного отчета о выполнении этой программы, а также информирование Регулятора о любых существенных нарушениях ее выполнения и отчетность перед ним о любых коммерческих и финансовых отношениях между вертикально-интегрированной организацией и ОГСУ.

Согласно декларациям Комариды за 2016 год, находящимся в открытом доступе, она являлась помощником народного депутата, в 2018 году подавала декларацию за 2017 в качестве кандидата на должность помощника народного депутата. Согласно этой декларации, Комариде, в частности, принадлежит половина квартиры в Киеве площадью 50 кв. м, которая оценена в чуть выше 1 млн грн, а также половина земельного участка площадью 1250 кв. м и половина жилого дома площадью почти 200 кв. м в Киевской области.

По данным, обнародованным в ресурсе Посипаки. Инфо, Комарида была помощником народного депутата Ольги Бельковой в 8 и 9 созыве, занимающей сейчас должность директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ОГТСУ.

Теги: #газ #украина #энергетика
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