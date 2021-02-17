Ford намерен практически полностью перейти на выпуск электромобилей в Европе к 2030 г

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. существенно реорганизует бизнес в Европе.

Компания пообещала практически полностью перейти на производство электромобилей к концу десятилетия.

Одним из первых шагов в рамках трансформации будут инвестиции в размере $1 млрд в германский завод, который начнет производить автомобили, полностью работающие на электричестве, через два года. К середине 2026 года Ford будет предлагать заряжаемые гибридные или полностью электрические модели автомобилей в каждой категории своей линейки.

К 2030 году все модели пассажирских автомобилей Ford будут полностью работать на электричестве. Менее крупное, но стратегически важное подразделение коммерческих автомобилей продолжит продавать некоторые фургоны и грузовики на традиционных видах топлива.

"Потребители все больше хотят, чтобы мы перешли на производство электромобилей", - сказал президент Ford Europe Стюарт Роули в интервью агентству Bloomberg. "Наши клиенты очень ориентированы на устойчивое потребление и хотят, чтобы бренды и компании, с которыми они работали, вместе с ними двигались в этом направлении", - отметил он.

Инвестиции Ford позволят модернизировать 90-летний завод в немецком Кельне, который является одним из крупнейших производственных комплексов в Европе. Автопроизводитель обнародует больше деталей относительно своих планов в ближайшие месяцы. На текущий момент на заводе производятся автомобили Fiesta. Ford продолжит выпуск этой модели параллельно с новыми электромобилями в течение некоторого времени.

Европа стала эпицентром перехода на электромобили в прошлом году: автопроизводители впервые продали в регионе больше полностью электрических или гибридных заряжаемых автомобилей, чем в Китае. Скачок был связан с ужесточениями стандартов уровня выбросов, а также субсидиями, которые помогли отрасли восстановиться после негативных последствий пандемии коронавируса, и презентацией новых моделей, которые будут удовлетворять более строгим нормам в ближайшие годы.

"Мы действительно видим движение в европейской индустрии, - сказал Роули. - Мы намерены быть его лидерами".

Котировки акций Ford снижаются на 0,2% в ходе торгов в среду. С начала года акции автопроизводителя подорожали на 31,1%.