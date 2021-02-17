Экономика

20:01 17.02.2021

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу э/э «Укрэнерго» на 7,5% ‒ до 316,08 грн/МВт-ч

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НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу э/э «Укрэнерго» на 7,5% ‒ до 316,08 грн/МВт-ч

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) на своем заседании 17 февраля одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для ЧАО «НЭК «Укрэнерго» с 1 апреля с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч или на 7,5%.

«Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч», ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно обоснованию об одобрении проекта соответствующего постановления НКРЭКУ, основанием для повышения тарифа на передачу э/э для НЭК «Укрэнерго» на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок»).

В тоже время Нацкомиссия отказалась включить в тариф, по предложению «Укрэнерго», 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку «ГарПока» в рамках ПСО для расчетов с «зеленой» генерацией.

Нацкомиссия аргументировала свое решение тем, что средства в рамках бюджетной программы «Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников» могут быть включены в Государственный бюджет Украины до конца 2021 года.

«Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф «Укрэнерго», но проценты я не вижу возможности не включить», ‒ констатировал Тарасюк.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ЧАО «ГП «Укрэнерго» в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.

Теги: #тариф #нкрэку
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