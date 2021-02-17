Экономика

18:54 17.02.2021

Экспорт муки из Украины в 2020/2021 МГ упадет в 2,5 раза, до 130 тыс. тонн

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Экспорт муки из Украины в 2020/2021 МГ упадет в 2,5 раза, до 130 тыс. тонн

Производство в Украине пшеничной муки по итогам 2020/2021 маркетингового года (МГ) снизится на 9,7%, до 1,96 млн тонн, а экспорт упадет в 2,5 раза и составит менее 130 тыс. тонн из-за роста цен на пшеницу, сообщил директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский на конференции AgriForum в среду.

"Объем производства муки из года в год на протяжении десятилетия снижается. Это даже с учетом теневого рынка, который оценивается в 25-30%. По текущему году я думаю, что объемы производства будут близки к 2 млн тонн муки пшеничной, которая составляет более 95% в производстве", - отметил директор ассоциации.

Рыбчинский также указал на рост экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в 2020 году, который вырос в натуральном выражении на 3,8%, до 10,8 тыс. тонн, а в денежном на 13,8% - до $198 млн. При этом импорт данной продукции вырос за тот же период на 19,2%, до 3,1 тыс. тонн в натуральном выражении и на 24% - до $101,3 млн в денежном.

Эксперт отметил, что в Украине ежегодно закрывается несколько десятков предприятий-производителей муки, в основном расположенных в сельской местности. По его словам, большинство данных производств являются бюджетообразующими для своих населенных пунктов, так как цикл производства муки обеспечивает работой до 100 человек.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых в 2020/21 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн.

 

Теги: #мука #прогноз #экспорт
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